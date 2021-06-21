Договор о развитии ВМС Украины подписал британский министр. Фото: Думская

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Сотрудничество между Украиной и Великобританией в военной сфере усиливается. В Одессе 21 июня страны заключили договор о поддержке развития Военно-морских сил Украины.

С британской стороны его подписал министр по вопросам оборонных закупок Джереми Квин, с украинской — замминистра обороны Александр Миронюк. Присутствовали секретарь СНБО Алексей Данилов и первый морской лорд Великобритании сэр Энтони Дэвид Радакин, сообщает «Думская».

Подписанный документ предусматривает участие Соединенного Королевства в строительстве двух военно-морских баз, совместном проектировании и строительстве военных кораблей, а также в реконструкции украинских судостроительных предприятий.

Источник издания в командовании ВМСУ сообщает, что Британия профинансирует строительство военно-морской базы в Очакове. Что касается ракетных катеров, то их будет восемь. Тральщики модернизируют и оснастят самым современным оборудованием.

Ранее стало известно, что британский правительственный самолет BAe 146 с бортовым номером ZE701 (на нем обычно летают министры и члены королевской семьи) приземлился в Одессе.

Также на корабле королевских ВМС HMS Defender D36, который находится на морвокзале, прошли учения спецназа: группа украинских военнослужащих показательно взяла его штурмом.

Напомним, военные корабли Великобритании — страны-участницы НАТО — 18 июня зашли в одесский порт. В Одессе пришвартовались британский эсминец HMS Defender D36, фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.

Источник: «Думская»