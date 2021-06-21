О подготовке к матчу Украина – Австрия рассказал Шевченко. Фото: УАФ

https://racurs.ua/n156431-o-podgotovke-k-matchu-ukraina-avstriya-rasskazal-shevchenko.html

Ракурс

Матч Украина — Австрия на Евро 2020 состоится уже сегодня, 21 июня, на стадионе в Бухаресте. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с прессой накануне поединка.

Считаю, что загадывать наперед в футболе нельзя. Нас ждет тяжелый матч против австрийцев, команды, заслуживающей уважения. Мы серьезно готовимся к этой игре. У них есть очень хорошие игроки, команда играет в своем стиле. Мы их уважаем, — сказал он на пресс-конференции.

После двух туров Украина занимает второе место в группе С, опережая Австрию по разнице мячей.

Теоретически ничья устроит нашу команду, но мы понимаем сложность таких матчей. Если выходить на матч и думать, что ничья нас устраивает, то никакого определенного результата не добьешься. Команда настраивается на очень сложную игру, — подчеркнул Шевченко.

Также главный тренер украинской сборной высказался о возможности сыграть договорную встречу.

Вы знаете, вообще за это очень сильно наказывают. Поэтому любой разговор о возможной ничьей или договорном матче должен пресекаться. Потому что это неправомерно, — заявил он.

Официальная заявка сборной Украины на матч против Австрии:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер).

Защитники: Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик (все — Динамо), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Беседин (Динамо), Артем Довбык (СК Днепр-1).

Напомним, букмекеры изменили прогноз на матч Украина — Австрия. Фаворитом по-прежнему является украинская национальная команда, но коэффициент на победу Украины увеличился с 3,50 до 3,76.