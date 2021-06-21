Кремль угрожает Турции из-за «втягивания» Украины в НАТО. Фото: УП

https://racurs.ua/n156430-kreml-ugrojaet-turcii-iz-za-vtyagivaniya-ukrainy-v-nato.html

Ракурс

Россия раздражена военным сотрудничеством между Киевом и Анкарой, а также «втягиванием» Украины в НАТО.

Кремль планирует обсудить этот вопрос на предстоящих российско-турецких переговорах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.

Мы очень четко, недвусмысленно обозначили свою позицию в отношении попыток втягивать Украину в НАТО. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт. Я думаю, мы, конечно, поговорим и на эту тему тоже, — сказал он.

Как известно, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара будет продолжать всеми способами поддерживать интеграцию Украины в НАТО. В России такую позицию назвали «втягиванием» Украины в Альянс.

Ранее Москва ввела запрет на посещение россиянами турецких курортов. Также РФ призывала Турцию не поставлять Украине ударные дроны Bayraktar, но получила отказ.

Напомним, Джо Байден во время брифинга 14 июня заявил, что военные действия на территории Украины не являются препятствием для вступления нашего государства в НАТО.