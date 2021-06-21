Кремль погрожує Туреччині через «втягування» України в НАТО. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156430-kreml-pogrojuie-turechchyni-cherez-vtyaguvannya-ukrayiny-v-nato.html

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Росія роздратована військовою співпрацею між Києвом і Анкарою, а також «втягуванням» України в НАТО.

Кремль планує обговорити це питання на майбутніх російсько-турецьких переговорах. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють російські ЗМІ.

Ми дуже чітко, недвозначно окреслили свою позицію щодо спроб затягувати Україну в НАТО. У мене немає сумнівів, що серйозні, відповідальні держави прекрасно розуміють, про що йдеться. Ми в регулярному діалозі з нашими турецькими колегами, найближчим часом у нас планується черговий контакт. Я думаю, ми, звичайно, поговоримо і на цю тему теж, — сказав він.

Як відомо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара буде й надалі всіма способами підтримувати інтеграцію України в НАТО. У Росії таку позицію назвали «затягуванням» України в Альянс.

Раніше Москва ввела заборону на відвідування росіянами турецьких курортів. Також РФ закликала Туреччину не поставляти Україні ударні дрони Bayraktar, але отримала відмову.

Нагадаємо, Джо Байден під час брифінгу 14 червня заявив, що військові дії на території України не є перешкодою для вступу нашої держави до НАТО.