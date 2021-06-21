Про підготовку до матчу Україна – Австрія розповів Шевченко. Фото: УАФ

https://racurs.ua/ua/n156431-pro-pidgotovku-do-matchu-ukrayina-avstriya-rozpoviv-shevchenko.html

Ракурс

Матч Україна — Австрія на Євро 2020 відбудеться вже сьогодні, 21 червня, на стадіоні в Бухаресті. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався із пресою напередодні поєдинку.

Вважаю, що загадувати наперед у футболі не можна. Нас чекає важкий матч проти австрійців, команди, що заслуговує на повагу. Ми серйозно готуємося до цієї гри. У них є дуже хороші гравці, команда грає у своєму стилі. Ми їх поважаємо, — сказав він на прес-конференції.

Після двох турів Україна посідає друге місце в групі C, випереджаючи Австрію за різницею м’ячів.

Теоретично нічия влаштує нашу команду, але ми розуміємо складність таких матчів. Якщо виходити на матч і думати, що нічия нас влаштовує, то ніякого певного результату не досягнеш. Команда налаштовується на дуже складну гру, — наголосив Шевченко.

Також головний тренер української збірної висловився про можливість зіграти договірну зустріч.

Ви знаєте, взагалі за це дуже сильно карають. Тому будь-яка розмова про можливу нічию або договірний матч повинна припинятися. Тому що це неправомірно, — заявив він.

Офіційна заявка збірної України на матч проти Австрії:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар).

Захисники: Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі — Динамо), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва — Шахтар).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Марлос (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — Динамо), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Бєсєдін (Динамо), Артем Довбик (СК Дніпро-1).

Нагадаємо, букмекери змінили прогноз на матч Україна — Австрія. Фаворитом, як і раніше, є українська національна команда, але коефіцієнт на перемогу України збільшився з 3,50 до 3,76.