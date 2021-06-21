Договір про розвиток ВМС України підписав британський міністр. Фото: Думська

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Співпраця між Україною та Великою Британією у військовій сфері посилюється. В Одесі 21 червня країни уклали договір про підтримку розвитку Військово-морських сил України.

З британської сторони його підписав міністр з питань оборонних закупівель Джеремі Квін, з української — заступник міністра оборони Олександр Миронюк. Були присутні секретар РНБО Олексій Данілов і перший морський лорд Великої Британії сер Ентоні Девід Радакін, повідомляє «Думська».

Підписаний документ передбачає участь Сполученого Королівства в будівництві двох військово-морських баз, спільному проектуванні й будівництві військових кораблів, а також у реконструкції українських суднобудівних підприємств.

Джерело видання в командуванні ВМСУ повідомляє, що Британія профінансує будівництво військово-морської бази в Очакові. Що стосується ракетних катерів, то їх буде вісім. Тральщики модернізують і обладнають найсучаснішим обладнанням.

Раніше стало відомо, що британський урядовий літак BAe 146 з бортовим номером ZE701 (на ньому зазвичай літають міністри й члени королівської сім’ї) приземлився в Одесі.

Також на кораблі королівських ВМС HMS Defender D36, який знаходиться на морському вокзалі, пройшли навчання спецназу: група українських військовослужбовців показово взяла його штурмом.

Нагадаємо, військові кораблі Великої Британії — країни-учасниці НАТО — 18 червня зайшли в одеський порт. В Одесі пришвартувалися британський есмінець HMS Defender D36, фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805.

Джерело: «Думська»