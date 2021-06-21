Ген, який викликає розумову відсталість, виявили вчені. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n156435-gen-yakyy-vyklykaie-rozumovu-vidstalist-vyyavyly-vcheni.html

Ракурс

Розумову відсталість діагностують у трьох відсотків населення світу. Однак дотепер вчені не могли визначити, який з генів, відповідальних за розвиток мозку, впливає на ті чи інші відхилення.

У новому дослідженні фахівці з США виявили новий ген, що впливає на нервово-психічний розвиток людини, пише Eurekalert.

Під час роботи американські вчені співпрацювали з дослідниками з Пакистану, які протягом тривалого часу вивчали групу з 350 сімей, географічно ізольованих від інших людей.

Такий спосіб життя призвів до численних випадків близькоспорідненого схрещування, через що багато представників цих сімей страждають від генетичних захворювань — розладів нервового розвитку і розумової відсталості.

Вчені зосередилися на одній сім’ї, в якій у двох братів і їхнього дядька спостерігалися симптоми розумової відсталості, епілепсії, затримки мови та уповільнення інших етапів розвитку. В результаті дослідники виявили ген AP1G1.

Після визначення гена-винуватця фахівці звернулися за допомогою до 27 медичних установ з Італії, Німеччини, Польщі, Нідерландів і США. Завдяки цьому вони змогли виявити ще десять сімей з варіаціями AP1G1, які призвели до затримки росту і розумової відсталості.

Нагадаємо, вчені наблизилися до розгадки хвороби Альцгеймера. Міжнародна група дослідників з Великої Британії, Німеччини та США виявила присутність незвичайних сполук міді та заліза в мозку пацієнтів, які страждають від цієї хвороби.

Джерело: Eurekalert