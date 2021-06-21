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Ракурс
22 червня відзначають День вшанування пам’яті жертв війни

22 червня відзначають День вшанування пам’яті жертв війни

21 чер 2021, 21:56
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В Україні 22 червня відзначають День скорботи й вшанування пам’яті жертв війни. Для нашої країни Друга світова війна стала національною трагедією, оскільки позбавлені власної державності українці були змушені одночасно брати участь в кількох збройних конфліктах.

За різними оцінками, в Україні загинуло від 8 до 10 млн людей, з них цивільного населення — близько 5 млн, ще 2,2 млн було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини.

За релігійним календарем 22 червня віряни відзначають Кирилів день. День ангела святкують Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.


День в історії:

  • 1889 — Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії зі старості;
  • 1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль «Німеччина».
  • 1915 — австро-німецькі війська звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації;
  • 1940 — в Комп'єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія).
  • 1941 — Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни;
  • 1941 — у в’язницях Львова розпочалися розстріли в’язнів, причетних до ОУН. Загальна кількість жертв за оцінками істориків коливається між 2 тис. 358 і 2 тис. 752.
  • 1944 — німецька авіація під час масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.
  • 1973 — до ООН одночасно прийняли НДР і ФРН.

Джерело: Ракурс


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