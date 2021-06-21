22 червня відзначають День вшанування пам’яті жертв війни

https://racurs.ua/ua/n156438-22-chervnya-vidznachaut-den-vshanuvannya-pam-yati-jertv-viyny.html

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В Україні 22 червня відзначають День скорботи й вшанування пам’яті жертв війни. Для нашої країни Друга світова війна стала національною трагедією, оскільки позбавлені власної державності українці були змушені одночасно брати участь в кількох збройних конфліктах.

За різними оцінками, в Україні загинуло від 8 до 10 млн людей, з них цивільного населення — близько 5 млн, ще 2,2 млн було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини.

За релігійним календарем 22 червня віряни відзначають Кирилів день. День ангела святкують Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.

День в історії: