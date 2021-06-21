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22 червня відзначають День вшанування пам’яті жертв війни
22 червня відзначають День вшанування пам’яті жертв війниhttps://racurs.ua/ua/n156438-22-chervnya-vidznachaut-den-vshanuvannya-pam-yati-jertv-viyny.htmlРакурс
В Україні 22 червня відзначають День скорботи й вшанування пам’яті жертв війни. Для нашої країни Друга світова війна стала національною трагедією, оскільки позбавлені власної державності українці були змушені одночасно брати участь в кількох збройних конфліктах.
За різними оцінками, в Україні загинуло від 8 до 10 млн людей, з них цивільного населення — близько 5 млн, ще 2,2 млн було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини.
За релігійним календарем 22 червня віряни відзначають Кирилів день. День ангела святкують Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.
День в історії:
- 1889 — Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії зі старості;
- 1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль «Німеччина».
- 1915 — австро-німецькі війська звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації;
- 1940 — в Комп'єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія).
- 1941 — Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни;
- 1941 — у в’язницях Львова розпочалися розстріли в’язнів, причетних до ОУН. Загальна кількість жертв за оцінками істориків коливається між 2 тис. 358 і 2 тис. 752.
- 1944 — німецька авіація під час масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.
- 1973 — до ООН одночасно прийняли НДР і ФРН.
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