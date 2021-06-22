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Ракурс
Смог у Києві. Фото: Facebook

Смог у Києві — стала відома причина явища (ФОТО, ВІДЕО)

22 чер 2021, 13:53
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Смог у Києві сьогодні, 22 червня, зафіксували жителі міста. Задимлені панорами міста виникли на тлі аномальної спеки.

Безпечний рівень забруднення повітря перевищено на обох берегах Києва, зокрема, перевищення норми показують датчики в районі Лук’янівки та на Позняках. Про це стало відомо з даних сервісу IQAir.

Смог у Києві. Фото: Facebook


Причиною смогу називають піщану бурю, яку нанесло з Астраханських напівпустельних степів. Це явище має власне ім’я — «Астраханський суховій».

Смог у Києві. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні стане аномально спекотною. Останніми днями на більшу частину території України поширив свій вплив антициклон ZOE. Під час впливу антициклону в літній період погода є сухою, малохмарною та спекотною.

Джерело: Ракурс


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