Смог у Києві. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n156462-smog-u-kyievi-stala-vidoma-prychyna-yavyscha-foto-video.html

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Смог у Києві сьогодні, 22 червня, зафіксували жителі міста. Задимлені панорами міста виникли на тлі аномальної спеки.

Безпечний рівень забруднення повітря перевищено на обох берегах Києва, зокрема, перевищення норми показують датчики в районі Лук’янівки та на Позняках. Про це стало відомо з даних сервісу IQAir.









Причиною смогу називають піщану бурю, яку нанесло з Астраханських напівпустельних степів. Це явище має власне ім’я — «Астраханський суховій».





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні стане аномально спекотною. Останніми днями на більшу частину території України поширив свій вплив антициклон ZOE. Під час впливу антициклону в літній період погода є сухою, малохмарною та спекотною.