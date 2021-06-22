Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Смог в Киеве. Фото: Facebook

Смог в Киеве — стала известна причина явления (ФОТО, ВИДЕО)

22 июн 2021, 13:53
999

Смог в Киеве сегодня, 22 июня, зафиксировали жители города. Дымящиеся панорамы столицы возникли на фоне аномальной жары.


Безопасный уровень загрязнения воздуха превышен на обоих берегах Киева, в частности, превышение нормы показывают датчики в районе Лукьяновки и на Позняках. Об этом стало известно из данных сервиса IQAir.

Смог у Києві. Фото: Facebook


Причиной смога называют песчаную бурю, которую занесло с Астраханских полупустынных степей. Это явление имеет собственное название — «Астраханский суховей».

Смог в Киеве. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине станет аномально жаркой. В последние дни на большей части территории Украины распространил свое влияние антициклон ZOE. Во время воздействия антициклона в летний период погода становится сухой, малооблачной и жаркой.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров