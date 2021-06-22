Смог в Киеве. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n156462-smog-v-kieve-stala-izvestna-prichina-yavleniya-foto-video.html

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Смог в Киеве сегодня, 22 июня, зафиксировали жители города. Дымящиеся панорамы столицы возникли на фоне аномальной жары.

Безопасный уровень загрязнения воздуха превышен на обоих берегах Киева, в частности, превышение нормы показывают датчики в районе Лукьяновки и на Позняках. Об этом стало известно из данных сервиса IQAir.









Причиной смога называют песчаную бурю, которую занесло с Астраханских полупустынных степей. Это явление имеет собственное название — «Астраханский суховей».

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине станет аномально жаркой. В последние дни на большей части территории Украины распространил свое влияние антициклон ZOE. Во время воздействия антициклона в летний период погода становится сухой, малооблачной и жаркой.