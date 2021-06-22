Погода в Украине. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине станет аномально жаркой. В последние дни на большей части территории Украины распространил свое влияние антициклон ZOE. Во время воздействия антициклона в летний период погода становится сухой, малооблачной и жаркой.

Именно такие погодные условия сохранятся по всей стране до конца недели. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Кратковременные локальные дожди и грозы ударят в южных областях и Карпатах, на остальной же территории страны будет сухо. Уже завтра, 23 июня, в большинстве областей ожидается жара до +35 тепла.

Такая жара продлится до конца недели, и в воскресенье столбики термометров опустятся до +29 тепла. Именно в эти дни в Украине с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине во вторник, 22 июня, будет жаркой — в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до 36° выше нуля. В то же время на западе, юге и в центре возможны кратковременные дожди и грозы.