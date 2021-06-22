Почти полсотни украинцев утонули на водоемах за выходные. Фото: Istock

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Ракурс

Случаи утопления на водоемах в Украине резко участились — в течение трех выходных погибли 40 человек, из них — шестеро детей.

Еще 23 украинца были спасены. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На Киевщине во время купания утонули трое членов одной семьи, из них двое — дети. Четырехлетнюю девочку из воды подняли отдыхающие и передали медикам, по дороге в больницу ребенок умер. Поиски еще двух человек — 36-летнего мужчины и 11-летней девочки — продолжаются.

В тот же день в Киевской области из-за опрокидывания лодки семь человек оказались в воде. Шестеро из них выбрались на берег самостоятельно, а один человек — исчез. Впоследствии тело погибшей 56-летней женщины было поднято из воды и передано полиции.

В Волынской области 21 июня местными жителями было изъято из воды тело 16-летней девушки, которая утонула во время купания. В Запорожской области спасатели спасли и доставили на берег двух человек: 42-летнего мужчину и 40-летнюю женщину, которых на надувной лодке унесло на расстояние около километра от берега.

Похожее событие произошло в тот же день в Черкасской области — на расстоянии около 1,5 км от берега на надувном матрасе находились 31-летняя женщина с 13-летним ребенком. Они не могли самостоятельно добраться до берега. Спасатели на моторной лодке прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег.

Спасатели напомнили, что надувной матрас является достаточно сомнительным средством для плавания, тем более на море, где часто поднимается ветер.

К сожалению, отдыхающие часто медлят с предупреждением специалистов Службы спасения и используют надувные матрасы во время отдыха на водоемах. Нередко это приводит к трагическим последствиям, в частности к утоплению, — заявили в ГСЧС.



Отметим, что в конце прошлой недели на украинских водоемах с начала лета погибло 52 человека, из которых 14 — дети.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине на этой неделе будет наблюдаться жаркая погода. Ослабление жары ожидается в субботу и воскресенье.