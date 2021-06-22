Майже півсотні українців потонули на водоймах за вихідні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156449-mayje-pivsotni-ukrayinciv-potonuly-na-vodoymah-za-vyhidni.html

Ракурс

Випадки утоплення на водоймах в Україні різко почастішали — упродовж трьох вихідних загинуло 40 осіб, з них — шестеро дітей.

Ще 23 українців було врятовано. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На Київщині під час купання потонуло троє членів однієї родини, з них двоє — діти. Чотирирічну дівчинку з води підняли відпочивальники та передали медикам, по дорозі до лікарні дитина померла. Пошуки ще двох людей — 36-річного чоловіка та 11-річної дівчинки — тривають досі.

Того ж дня на Київщині внаслідок перевертання човна семеро людей опинилися у воді. Шестеро з них вибралися на берег самостійно, а одна людина — зникла. Згодом тіло загиблої 56-річної жінки було піднято з води та передано поліції.

У Волинській області 21 червня місцевими мешканцями було вилучено з води тіло 16-річної дівчини, яка потонула під час купання. У Запорізької області рятувальники врятували та доставили на берег двох осіб: 42-річного чоловіка та 40-річну жінку, яких на надувному човні віднесло на відстань близько кілометра від берега.

Подібна подія трапилася того ж дня в Черкаській області — на відстані близько 1,5 км від берега на надувному матраці перебували 31-річна жінка з 13-річною дитиною. Вони не могли самостійно дістатися берега. Рятувальники на моторному човні прибули на місце події й доставили потерпілих до берега.

Рятувальники нагадали, що надувний матрац є досить сумнівним засобом для плавання, тим паче на морі, де часто підіймається вітер.

На жаль, відпочивальники часто зволікають попередженням фахівцями Служби порятунку і використовують надувні матраци під час відпочинку на водоймах. Нерідко це призводить до трагічних наслідків, зокрема до утоплення, — заявили в ДСНС.



Зауважимо, що наприкінці минулого тижня на українських водоймах із початку літа загинуло 52 людини, з яких 14 — діти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні цього тижня спостерігатиметься спекотна погода. Послаблення спеки очікується в суботу та неділю.