Чи може COVID-вакцина змінювати ДНК людини, розповів професор НАН

Вакцина від коронавірусу. Фото: Слово і діло

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Чи є безпечною вакцина від коронавірусу та чи змінює вона ДНК людини, розповів доктор медичних наук Віктор Досенко.

За його словами, немає ніяких підстав вважати, що вакцина може бути небезпечною для тих, хто щепився, в подальшій перспективі. Про це завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАНУ розповів в інтерв’ю «Обозревателю».

Імовірність негативних ефектів надзвичайно низька. Нам запропонували перевірений метод, який на 90% зменшує ймовірність виникнення захворювання. Це багато, — сказав він.

При цьому жодна вакцина «нічого не змінює" в організмі людини.

Це дуже безпечні вакцини, які нікуди не вбудовуються, нічого не змінюють. Немає навіть теоретичних підстав говорити, що ДНК або РНК, введена ззовні, разом з вірусом або в нанокраплі щось там може змінити. Нічого не зміниться. Це перевірено і на клітинах, і на людях. Все залишається тим же, — наголосив Досенко.

Також він радить робити щеплення однією й тією ж вакциною. Наразі невідомо, чи будуть ефективні комбінації препаратів.

На сьогодні однозначно рекомендується щепитися тією ж вакциною. Чому? Тому що саме на подвійну дозу такої ж вакцини є докази. Є гарантований відсоток зменшення ймовірності захворювання. Він коливається, але він гарантований. Ніхто у світі ще не перевіряв комбінації вакцин. Цілком можливо, що вони працюють також. Але ми точно про це не знаємо, — зазначив науковець.



Нагадаємо, вакцинація в Україні від коронавірусу триває та стає доступнішою. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що робити у випадку, якщо ви пропустили дату отримання другої дози препарату.

Джерело: «Обозреватель»