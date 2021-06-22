Що робити, якщо пропустили друге щеплення від коронавірусу, розповіли у МОЗ

Вакцинація від коронавірусу. Фото: Istock

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Вакцинація в Україні від коронавірусу триває та стає доступнішою. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) розповіли, що робити у випадку, якщо ви пропустили дату отримання другої дози препарату.

Так, у разі непередбачуваних обставин, можна ввести вакцину на сім днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio). Про це розповіли в прес-службі МОЗ.

Натомість для вакцини Comirnaty виробника Pfizer/BioNTech відразу зазначено «вікно», в межах якого можна зробити щеплення, — в період між 21-им та 28-им днем після введення першої дози. Друга доза вакцини від коронавірусу, що введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку.

Щеплення другою дозою вакцини рекомендують робити у визначений термін та відтерміновувати вакцинацію лише у випадку крайньої потреби. Для різних вакцин встановлено різний рекомендований інтервал, а саме:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21−28 днів;

CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 днів;

Oxford/AstraZeneca — 12 тижнів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі може знову повернутися з новою хвилею. Дельта-варіант інфекції COVID-19 (так званий індійський штам) поширився вже в більшості країн світу. Цей різновид знайшли в 92 країнах.