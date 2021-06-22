Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

Рекордно мало українців підхопили коронавірус на свята (ІНФОГРАФІКА)

22 чер 2021, 09:08
999

Коронавірус в Україні пішов на спад — українці масово одужують від хвороби, а нових заражень фіксується вкрай мало. За минулу добу, 21 червня, вірус виявили у 296 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 230 тис. 142 людини. Подолали коронавірус станом на вчора 829 людей, а загалом уже одужало 2 млн 152 тис. 969 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Помер від хвороби 21 українець. Загальна кількість жертв становить 52 тис. 53 людей.

Динаміка розповсюження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (87 нових випадків), Запорізькій (30 заражень), Чернігівській (19 інфікованих), Миколаївській областях (18 захворілих).

Динаміка розповсюження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


За 21 червня одну дозу вакцини отримали 8 тис. 966 людей, завершили вакцинацію та дістали дві дози 2 тис. 395 українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі може знову повернутися з новою хвилею. Дельта-варіант інфекції COVID-19 (так званий індійський штам) поширився вже в більшості країн світу. Його знайшли в 92 країнах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів