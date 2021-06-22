Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n156441-rekordno-malo-ukrayinciv-pidhopyly-koronavirus-na-svyata-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні пішов на спад — українці масово одужують від хвороби, а нових заражень фіксується вкрай мало. За минулу добу, 21 червня, вірус виявили у 296 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 230 тис. 142 людини. Подолали коронавірус станом на вчора 829 людей, а загалом уже одужало 2 млн 152 тис. 969 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Помер від хвороби 21 українець. Загальна кількість жертв становить 52 тис. 53 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (87 нових випадків), Запорізькій (30 заражень), Чернігівській (19 інфікованих), Миколаївській областях (18 захворілих).

За 21 червня одну дозу вакцини отримали 8 тис. 966 людей, завершили вакцинацію та дістали дві дози 2 тис. 395 українців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі може знову повернутися з новою хвилею. Дельта-варіант інфекції COVID-19 (так званий індійський штам) поширився вже в більшості країн світу. Його знайшли в 92 країнах.