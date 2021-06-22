Фірташ поскаржився на санкції РНБО. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n156440-firtash-poskarjyvsya-na-sankciyi-rnbo.html

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Дмитро Фірташ, український олігарх, категорично заперечує звинувачення з боку Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО), яка запровадила проти нього санкції.

Про це заявив адвокат Дмитра Фірташа Ленні Девіс у своїй заяві, яку виклала адвокатська фірма Davis Goldberg & Galper PLLC.

Пан Фірташ не отримав попередження і не мав можливості оскаржити звинувачення в Раді безпеки. Оскільки його не поставили до відома щодо рішення Ради безпеки, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що пан Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, невірні, — йдеться в заяві.



Як відомо, днями раніше відбулося засідання РНБО, за підсумками якого секретар РНБО Олексій Данілов оголосив про запровадження санкцій проти олігарха Дмитра Фірташа. Натомість приватний літак, який пов’язують із Дмитром Фірташем, залишив Київ незадовго до цього. Обмеження на нього наклали через титановий бізнес із Росією, який спонсорував війну на Донбасі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки та оборони продовжила на три роки запроваджені три роки тому персональні економічні санкції та наклала санкції на окремих олігархів. Санкції наклали на українського бізнесмена Дмитра Фірташа та російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.