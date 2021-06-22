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Ракурс
Фирташ пожаловался на санкции СНБО. Фото: DW

Фирташ пожаловался на санкции СНБО

22 июн 2021, 08:45
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Дмитрий Фирташ, украинский олигарх, категорически отрицает обвинения со стороны Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), который ввел против него санкции.

Об этом заявил адвокат Дмитрия Фирташа Ленни Дэвис в своем заявлении, которое выложила адвокатская фирма Davis Goldberg & Galper PLLC.

Фирташ не получил предупреждения, и не имел возможности обжаловать обвинения в Совете безопасности. Поскольку его не поставили в известность о решении Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверные, — говорится в заявлении.


Как известно, днями ранее состоялось заседание СНБО, по итогам которого секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении санкций против олигарха Дмитрия Фирташа. В то же время частный самолет, который связывают с Дмитрием Фирташем, покинул Киев незадолго до этого. Ограничения на него наложили из-за титанового бизнеса с Россией, который спонсировал войну на Донбассе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны продлил на три года введенные три года назад персональные экономические санкции и наложил санкции на отдельных олигархов. Санкции наложили на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.

Источник: Ракурс


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