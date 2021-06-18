СНБО наложила санкции на Фирташа и Фукса

Фирташ. Фото: УП

https://racurs.ua/n156353-snbo-nalojila-sankcii-na-firtasha-i-fuksa.html

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил на три года введенные три года назад персональные экономические санкции и наложил новые санкции на отдельных олигархов.

Санкции ввели против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, санкции против Фирташа связаны с его участием в титановом бизнесе и поставкой сырья военным предприятиям Российской Федерации, а против Фукса — из-за ситуации, связанной с компанией «Голден Деррик».

Что касается Фукса. Они (санкции — ред.) наложены из-за ситуации с «Голден Деррик». Речь идет о лицензии, которую человек получил за один день, она (компания — ред.) подала в суд на указ президента, — добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее мы сообщали, что «криминальные авторитеты», которые попали в список санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины, подали в суд на президента Владимира Зеленского. Сейчас с президентом готовы судиться уже 12 воров в законе.