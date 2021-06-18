РНБО наклала санкції на Фірташа та Фукса

Фірташ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156353-rnbo-naklala-sankciyi-na-firtasha-ta-fuksa.html

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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) продовжила на три роки запроваджені три роки тому персональні економічні санкції та наклала санкції на окремих олігархів.

Санкції наклали на українського бізнесмена Дмитра Фірташа та російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Про це на прес-конференції заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, санкції проти Фірташа пов’язані з його участю у титановому бізнесі та постачанням сировини військовим підприємствам Російської Федерації, а проти Фукса — щодо ситуації, пов’язаної з компанією «Голден Деррік».

Що стосується Фукса. Вони (санкції — ред.) накладено через ситуацію з «Голден Деррік». Мова йде про ліцензії, які людина отримала за один день, вона (компанія — ред.) Подала в суд на указ президента, — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «кримінальні авторитети», які потрапили до списку санкцій Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО), позиваються до президента Володимира Зеленського. Наразі з президентом готові судитися вже 12 злодіїв у законі.