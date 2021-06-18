Данілов вийшов до ЗМІ після чергового засідання РНБО, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n156336-danilov-vyyshov-do-zmi-pislya-chergovogo-zasidannya-rnbo-translyaciya.html

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Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України відбулося в Офісі президента 18 червня.

На порядку денному низка питань:

розгляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України;

застосування персональних санкцій;

доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня.

Також розглядалося питання під грифом «таємно».

Засідання РНБО у 2021 році почали залучати більше уваги в громадян та преси.

19 лютого РНБО ухвалило санкції на три роки проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб, зокрема, і голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко (за фінансування тероризму).

19 березня РНБО запровадила санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова та ще 25 колишніх високопосадовців.

4 квітня президент увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони стосовно топ-контрабандистів.

14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 осіб, які вважаються «злодіями у законі».