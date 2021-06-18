Данилов вышел к СМИ после очередного заседания СНБО (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n156336-danilov-vyshel-k-smi-posle-ocherednogo-zasedaniya-snbo-translyaciya.htmlРакурс
Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины состоялось в Офисе президента 18 июня.
На повестке дня ряд вопросов:
рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины;
применение персональных санкций;
доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта.
Также рассматривался вопрос под грифом «секретно».
Заседание СНБО в 2021 году начали привлекать больше внимания у граждан и прессы.
19 февраля СНБО принял санкции на три года против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе и председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко (за финансирование терроризма).
19 марта СНБО ввел санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова и еще 25 бывших чиновников.
4 апреля президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно топ-контрабандистов.
14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 человек, которые считаются «ворами в законе».