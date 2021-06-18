Данилов вышел к СМИ после очередного заседания СНБО, фото — Суспільне

https://racurs.ua/n156336-danilov-vyshel-k-smi-posle-ocherednogo-zasedaniya-snbo-translyaciya.html

Ракурс

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины состоялось в Офисе президента 18 июня.

На повестке дня ряд вопросов:

рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины; применение персональных санкций; доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта.

Также рассматривался вопрос под грифом «секретно».

Заседание СНБО в 2021 году начали привлекать больше внимания у граждан и прессы.

19 февраля СНБО принял санкции на три года против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе и председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко (за финансирование терроризма).

19 марта СНБО ввел санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова и еще 25 бывших чиновников.

4 апреля президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно топ-контрабандистов.

14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 человек, которые считаются «ворами в законе».