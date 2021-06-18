Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Данилов вышел к СМИ после очередного заседания СНБО, фото — Суспільне

Данилов вышел к СМИ после очередного заседания СНБО (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 июн 2021, 18:15
999

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины состоялось в Офисе президента 18 июня.

На повестке дня ряд вопросов:

рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины;

применение персональных санкций;

доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта.

Также рассматривался вопрос под грифом «секретно».

Заседание СНБО в 2021 году начали привлекать больше внимания у граждан и прессы.

19 февраля СНБО принял санкции на три года против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе и председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко (за финансирование терроризма).

19 марта СНБО ввел санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова и еще 25 бывших чиновников.


4 апреля президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно топ-контрабандистов.

14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 человек, которые считаются «ворами в законе».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров