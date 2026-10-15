ЄС запровадив санкції проти осіб і компаній, причетних до обходу обмежувальних заходів щодо РФ

Євросоюз розширив антиросійські санкції, фото: ChatGPT

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Рада ЄС сьогодні, 15 жовтня, ухвалила додаткові обмежувальні заходи стосовно трьох фізичних осіб та дев’яти організацій, причетних до ввезення підсанкційних товарів до Росії, а також до обходу санкцій ЄС, що стосуються нафти та фінансових операцій.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Обхід санкцій ЄС рівнозначний пособництву у незаконній загарбницькій війні, яку веде Росія, — наголошує високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Сьогодні ми вживаємо подальших заходів проти осіб і компаній, які займаються цим. Завдяки санкціям Москва вже втратила понад трильйон євро, проте їхня ефективність може бути ще вищою за умови повного дотримання встановлених обмежень. Ми й надалі робитимемо все для того, щоб продовження війни ставало для Росії дедалі складнішим і дорожчим, — додала вона.

До сьогоднішнього санкційного списку увійшли:

компанія MOVERS GROUP LLC — російський вантажоперевізник, причетний до паралельного імпорту в Росію товарів, на які поширюються обмежувальні заходи ЄС, а також її генеральний директор Дмитро Чудовський;

компанія LLC DT INIER та її мажоритарний акціонер Іванна Савчук. LLC DT INIER — це ліцензований російський митний брокер і логістичний оператор повного циклу, який, подібно до інших організацій, що потрапили сьогодні під санкції (BEGLER TEKSTIL INSAAT ELEKTRONIK VE DIS TICARET LTD та MEDSE GROUP LLC), бере участь у децентралізованих схемах обходу санкцій. Обидві згадані компанії базуються в Туреччині, але діють через глобальну мережу;

компанія United Stream LLC і її засновниця та директор Світлана Гуменюк. United Stream — це зареєстрована в Російській Федерації компанія, що надає фінансові послуги; вона діє як платіжний агент і посередник, сприяючи ввезенню товарів із ЄС, на які поширюються обмежувальні заходи.

В межах протидії обходу санкцій, пов’язаних із нафтою, запроваджено обмеження проти організацій, що базуються в ОАЕ, Індії та на Сейшельських Островах. До цього переліку увійшли:

компанії DIS Logistics DMCC, Vigor Marine Services LLP та SHIVA SHIPPING LTD., які є частиною екосистеми «тіньового флоту»;

торговельний посередник HURUS TRADE FZE, що постачає сиру нафту російського походження до Індії.

Сьогоднішні списки було затверджено в межах режиму обмежувальних заходів ЄС, спрямованих проти дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Щодо фігурантів цього санкційного списку, запроваджуються такі обмеження: