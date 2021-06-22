Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n156441-rekordno-malo-ukraincev-podhvatili-koronavirus-na-prazdniki-infografika.html

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Коронавирус в Украине пошел на спад — украинцы массово выздоравливают от болезни, а новых заражений фиксируется крайне мало. За прошедшие сутки, 21 июня, вирус был обнаружен у 296 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 230 тыс. 142 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 829 человек, а в целом уже выздоровели 2 млн 152 тыс. 969 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умер от болезни 21 украинец. Общее число жертв составляет 52 тыс. 53 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87 новых случаев), Запорожской (30 заражений), Черниговской (19 инфицированных), Николаевской областях (18 заболевших).

За 21 июня одну дозу вакцины получили 8 тыс. 966 человек, завершили вакцинацию и получили две дозы 2 тыс. 395 украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире может снова вспыхнуть с новой волной. Дельта-вариант инфекции COVID-19 (так называемый индийский штамм) распространился уже в большинстве стран мира. Его нашли в 92 странах.