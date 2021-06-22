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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

Рекордно мало украинцев подхватили коронавирус на праздники (ИНФОГРАФИКА)

22 июн 2021, 09:08
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Коронавирус в Украине пошел на спад — украинцы массово выздоравливают от болезни, а новых заражений фиксируется крайне мало. За прошедшие сутки, 21 июня, вирус был обнаружен у 296 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 230 тыс. 142 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 829 человек, а в целом уже выздоровели 2 млн 152 тыс. 969 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умер от болезни 21 украинец. Общее число жертв составляет 52 тыс. 53 человек.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: РНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87 новых случаев), Запорожской (30 заражений), Черниговской (19 инфицированных), Николаевской областях (18 заболевших).

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: РНБО


За 21 июня одну дозу вакцины получили 8 тыс. 966 человек, завершили вакцинацию и получили две дозы 2 тыс. 395 украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире может снова вспыхнуть с новой волной. Дельта-вариант инфекции COVID-19 (так называемый индийский штамм) распространился уже в большинстве стран мира. Его нашли в 92 странах.

Источник: Ракурс


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