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Ракурс
Вакцинация от коронавируса. Фото: IStock

Что делать, если пропустили вторую прививку от коронавируса, объяснил Минздрав

22 июн 2021, 09:29
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Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается и становится доступней. В Минздраве рассказали, что делать, если вы пропустили дату получения второй дозы препарата.

Так, в случае непредвиденных обстоятельств, можно ввести вакцину на семь дней раньше указанного интервала для вакцин CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (Covishield/SKBio). Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.

Для вакцины Comirnaty производителя Pfizer/BioNTech сразу указано «окно», в рамках которого можно сделать прививку — в период между 21-м и 28-м днем после введения первой дозы. Вторая доза вакцины от коронавируса, которая введена раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения.


Прививку второй дозой вакцины рекомендуют делать в определенный срок и откладывать вакцинацию только в случае крайней необходимости. Для различных вакцин установлен разный рекомендованный интервал, а именно:

  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21−28 дней;
  • CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 дней;
  • Oxford/AstraZeneca — 12 недель.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире может снова вернуться с новой волной. Дельта-вариант инфекции COVID-19 (так называемый индийский штамм) распространился уже в большинстве стран мира. Эту разновидность нашли в 92 странах.

Источник: Ракурс


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