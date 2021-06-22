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Ракурс
Пітона під ліжком знайшла жителька Харківщини. Фото: Facebook

Пітона під ліжком знайшла жителька Харківщини (ФОТО)

22 чер 2021, 10:27
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Курйозний випадок трапився з жінкою на Харківщині — під ліжком вона знайшла гігантського пітона.

Як змія потрапила до житла, жінка не знає. Про це повідомляє прес-служба поліції в Харківській області.

Інцидент стався в понеділок, 21 червня. Патрульні отримали незвичний виклик — жінка повідомила, що знайшла у власній квартирі змію. Вона злякалася плазуна та викликала 102 на допомогу.
Пітона під ліжком знайшла жителька Харківщини. Фото: Facebook

Коли патрульні прибули на допомогу, у квартирі під ліжком вони побачили сітчастого пітона. Сама заявниця не змогла пояснити, як саме тварина потрапила до її житла.

Пітона під ліжком знайшла жителька Харківщини. Фото: Facebook


Поліцейські піймали плазуна та відвезли його до ветеринара. Пітон виявився абсолютно здоровим. Його вирішили помістити на тимчасове утримання до контактного зоопарку для догляду спеціалістами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що два пітони обвалили стелю житлового будинку в Австралії — нових «домашніх улюбленців» виявив австралієць із міста Лейсіс-Крик у штаті Квінсленд, прийшовши додому.

Джерело: Ракурс


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