ПАРЄ виправдала українського нардепа у справі про «вбивцю Путіна». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156446-parie-vypravdala-ukrayinskogo-nardepa-u-spravi-pro-vbyvcu-putina.html

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Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ, розповів, що регламентний комітет асамблеї закрив справу, яка стосувалася українського прапора і питання «Путін — вбивця?» до Ангели Меркель.

За підсумками обговорення на закритому засіданні профільний комітет визнав, що український парламентар не порушував правил, коли вирішив розгорнути у залі засідань прапор України. Про це Гончаренко розповів у своєму телеграм-каналі.

Ці дві ситуації сталися на весняній сесії. Під час свого виступу я продемонстрував національний прапор України, прострілений російськими кулями на Донбасі. Після чого президент Демс перервав мене і пригрозив лишити слова. Друга ситуація ― під час свого запитання канцлеру Німеччини Ангелі Меркель я назвав Путіна вбивцею. На що президент Демс також відреагував зауваженням, — зазначив нардеп.

Водночас санкції за скаргою голови російської делегації Петра Толстого за образу його і президента РФ Володимира Путіна залишаються в дії, тому на найближчій сесії ПАРЄ слова у Гончаренко не буде.

Я вдячний всім, хто залишав коментарі в соцмережах організації, брав участь в флешмобі, дякую МЗС, членам української делегації в ПАРЄ, європейським парламентарям за надзвичайну підтримку! Нам разом вдалося добитися справедливості! — сказав український нардеп.

Нагадаємо, на весняній сесії ПАРЄ розгорівся скандал через виступ українського представника Олексія Гончаренка, який вирішив нагадати про те, що на Донбасі триває війна, а в проекті доповіді Асамблеї нічого не сказано про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи.