У роботі Google стався збій, фото — Ліга

https://racurs.ua/ua/n156445-u-roboti-gugl-stavsya-zbiy.html

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Користувачі мережі поскаржилися на збій в роботі сайті Google (Гугл) та інших сервісів компанії. Судячи за даними сайту Downdetector, проблема сталася вранці 22 червня.

Скарги на неполадки почалися приблизно о 7.30 ранку, через дві години проблеми спостерігалися у кількох тисяч людей. 72% з них відзначили, що не можуть зайти на сайт пошуковика. У решти людей виникали проблеми з доступом до інших сервісів Google.

На «живій» карті збоїв видно, що проблеми спостерігаються у користувачів з великих міст України, неполадки відбулися і у жителів Польщі, Білорусі, РФ та Фінляндії.

Користувачі також повідомляли, що на смартфони приходили повідомлення про те, що Гугл не може далі працювати на пристрої.

Серед отриманих сервісом скарг 71% присвячений проблемам з сайтом, ще 28% — складнощам з авторизацією.