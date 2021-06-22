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Ракурс
В работе Гугл произошел сбой

В работе Гугл произошел сбой

22 июн 2021, 10:05
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Пользователи сети пожаловались на сбой в работе сайта Google (Гугл) и других сервисов компании. Судя по данным сайта Downdetector, проблема произошла утром 22 июня.

Жалобы на неполадки начались примерно в 7.30 утра, через два часа проблемы наблюдались у нескольких тысяч людей. 72% из них отметили, что не могут зайти на сайт поисковика. Возникали проблемы и с доступом к другим сервисам Google.

На «живой» карте сбоев видно, что проблемы наблюдаются у пользователей из крупных городов Украины, неполадки произошли и у жителей Польши, Беларуси, РФ и Финляндии.

В работе Гугл произошел сбой

Пользователи также сообщали, что на смартфоны приходили сообщения о том, что Гугл не может дальше работать на устройстве.


В работе Google произошел сбой

Среди полученных сервисом жалоб 71% посвящен проблемам с сайтом, еще 28% — сложностям с авторизацией.

Источник: Ракурс


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