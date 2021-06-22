В работе Гугл произошел сбой

https://racurs.ua/n156445-v-rabote-gugl-proizoshel-sboy.html

Ракурс

Пользователи сети пожаловались на сбой в работе сайта Google (Гугл) и других сервисов компании. Судя по данным сайта Downdetector, проблема произошла утром 22 июня.

Жалобы на неполадки начались примерно в 7.30 утра, через два часа проблемы наблюдались у нескольких тысяч людей. 72% из них отметили, что не могут зайти на сайт поисковика. Возникали проблемы и с доступом к другим сервисам Google.

На «живой» карте сбоев видно, что проблемы наблюдаются у пользователей из крупных городов Украины, неполадки произошли и у жителей Польши, Беларуси, РФ и Финляндии.

Пользователи также сообщали, что на смартфоны приходили сообщения о том, что Гугл не может дальше работать на устройстве.

Среди полученных сервисом жалоб 71% посвящен проблемам с сайтом, еще 28% — сложностям с авторизацией.