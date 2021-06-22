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Ракурс
Памятник Шевченко покрасили в российский триколор в Дании. Фото: Facebook

Памятник Шевченко покрасили в российский триколор в Дании (ФОТО)

22 июн 2021, 09:55
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Памятник Тарасу Шевченко осквернили вандалы в Копенгагене. Инцидент произошел накануне футбольного матча Дания-Россия.

Неизвестные раскрасили скульптуру в цвета российского флага. Об этом сообщает посольство Украины в Дании.

Памятник Шевченко покрасили в российский триколор в Дании. Фото: FacebookИзвестно, что памятник пострадал от рук вандалов в ночь на понедельник 21 июня. На него, кроме триколора, нанесли надписи о российском Крыме и осудили возможное вступление Украины в НАТО.

Великий Кобзарь был раскрашен в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы российской пропаганды, — рассказали в украинском посольстве.


Там добавили, что этот случай в очередной раз демонстрирует пренебрежение россиян ко всему святому для украинцев. Из-за инцидента посольство Украины обратилось в правоохранительные органы Дании с требованием начать расследование и наказать виновных.

Напомним, ранее мы сообщали, что арт-объект в честь политзаключенных Крыму в Киеве осквернили местные вандалы. На стенах появилась нецензурная брань, пентаграммы и фразы, разжигающие религиозную рознь.

Источник: Ракурс


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