Пам’ятник Шевченку пофарбували в російський триколор у Данії. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n156444-pam-yatnyk-shevchenku-pofarbuvaly-v-rosiyskyy-trykolor-u-daniyi-foto.html

Ракурс

Пам’ятник Тарасу Шевченку спаплюжили вандали в Копенгагені. Інцидент трапився напередодні футбольного матчу Данія-Росія.

Невідомі розфарбували скульптуру в кольори російського прапора. Про це повідомляє посольство України в Данії.





Відомо, що пам’ятка постраждала від рук вандалів у ніч на понеділок 21 червня. На нього, окрім триколору, нанесли написи про російський Крим та засудили можливий вступ України до НАТО.

Великий Кобзар був розфарбований у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди, — розповіли в українському посольстві.



Там додали, що цей випадок вчергове демонструє зневагу росіян до всього святого для українців. Через інцидент посольство України звернулося до правоохоронних органів Данії з вимогою розпочати розслідування та покарати винних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що арт-об'єкт на честь політв’язнів Криму в Києві спаплюжили місцеві вандали. На стінах з’явилася нецензурна лайка, пентаграми та фрази, що розпалюють релігійну ворожнечу.