Хто вже вийшов в плей-офф Євро-2020 і хто ще може вийти — шанси України

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Збірна України має шанси для виходу в плей-офф Євро-2020 з третього місця. Національна команда ще ніколи не проходила у плей-офф фінальних частин чемпіонату Європи.

Зробити це команда Андрія Шевченка могла у матчі з Австрією, але програла 0:1 за жахливої гри.

Наразі відомі 11 учасників плей-офф Євро-2020.

Чехія, Англія, Швеція та Франція вже у наступній стадії Євро-2020, хоча у них попереду заключний матч групи.

Ще два місця у плей-оф Євро-2020 гарантовано дістануться командам з груп Е та F. А ось на ще три позиції претендують три найкращі збірні, що фінішують третіми, серед них і Україна.

Поразка від Австрії не означає виліт команди Андрія Шевченка, адже Україна зберігає шанси на кваліфікацію як одна з кращих третіх команд.

Чотири з шести третіх місць отримають путівки в 1/8 фіналу Євро-2020. Уже одна команда з третього місця відома (збірна Швейцарії).

Визначають місця у таблиці збірних третіх місць за наступними критеріями: набрані очки — різниця голів — забиті голи — кількість перемог — дисциплінарні очки — місце у рейтингу після відбіркового етапу.

Зіграли на груповому етапі усі матчі збірні Швейцарії, України та Фінляндії. У ще трьох групах потрібно визначити треті місця.

Україна уже опинилася вище Фінляндії (критерій — краща різниця голів), тож для виходу в плей-офф команді Андрія Шевченко потрібно фінішувати у рейтингу вище тільки однієї збірної.

Існує п’ять сценаріїв розвитку подій на груповому етапі.