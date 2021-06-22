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Хто вже вийшов в плей-офф Євро-2020 і хто ще може вийти — шанси України
Хто вже вийшов в плей-офф Євро-2020 і які шанси України на 1/8 фіналуhttps://racurs.ua/ua/n156443-hto-vje-vyyshov-v-pley-off-ievro-2020-i-yaki-shansy-ukrayiny-na-1-8-finalu.htmlРакурс
Збірна України має шанси для виходу в плей-офф Євро-2020 з третього місця. Національна команда ще ніколи не проходила у плей-офф фінальних частин чемпіонату Європи.
Зробити це команда Андрія Шевченка могла у матчі з Австрією, але програла 0:1 за жахливої гри.
Наразі відомі 11 учасників плей-офф Євро-2020.
Чехія, Англія, Швеція та Франція вже у наступній стадії Євро-2020, хоча у них попереду заключний матч групи.
Ще два місця у плей-оф Євро-2020 гарантовано дістануться командам з груп Е та F. А ось на ще три позиції претендують три найкращі збірні, що фінішують третіми, серед них і Україна.
Поразка від Австрії не означає виліт команди Андрія Шевченка, адже Україна зберігає шанси на кваліфікацію як одна з кращих третіх команд.
Чотири з шести третіх місць отримають путівки в 1/8 фіналу Євро-2020. Уже одна команда з третього місця відома (збірна Швейцарії).
Визначають місця у таблиці збірних третіх місць за наступними критеріями: набрані очки — різниця голів — забиті голи — кількість перемог — дисциплінарні очки — місце у рейтингу після відбіркового етапу.
Зіграли на груповому етапі усі матчі збірні Швейцарії, України та Фінляндії. У ще трьох групах потрібно визначити треті місця.
Україна уже опинилася вище Фінляндії (критерій — краща різниця голів), тож для виходу в плей-офф команді Андрія Шевченко потрібно фінішувати у рейтингу вище тільки однієї збірної.
Існує п’ять сценаріїв розвитку подій на груповому етапі.
- у групі D Хорватія та Шотландія зіграють між собою внічию. Обидві збірні наберуть по два очки, відповідно, Україна їх випередить за набраними очками.
- у групі E Іспанія переможе Словаччину, Швеція не програє Польщі. Словаччина у такому разі фінішує третьою з 3 очками, але поступиться Україні за усіма показниками.
- у групі Е Словаччина переможе Іспанію, Швеція не програє Польщі. Іспанія та Польща у такому разі наберуть по 2 очки, Україна їх випередить за набраними очками.
- у групі F: Португалія програє 0:3 Франції, Німеччина не програє Угорщині. У такому разі Португалія фінішує третьою, але з різницею м’ячів -2 поступиться Україні.
- у групі F: Португалія програє Франції, Німеччина програє Угорщині 0:2. У такому разі Німеччина фінішує третьою завдяки перемозі над Португалією, однак буде нижчою за Україну за дисциплінарними очками при рівності різниці м’ячів 4:5.
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