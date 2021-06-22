Кто уже вышел в плей-офф Евро-2020 и шансы Украины на 1/8 финала

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У сборной Украины все еще есть шансы на выход в плей-офф Евро-2020 с третьего места. Национальная команда еще никогда не проходила в плей-офф финальных частей чемпионата Европы.

Сделать это команда Андрея Шевченко могла в матче с Австрией, но проиграла 0:1 при ужасной игре.

Сейчас известны 11 участников плей-офф Евро-2020.

Чехия, Англия, Швеция и Франция уже в следующей стадии Евро-2020, хотя у них впереди заключительный матч группы.

Еще два места в плей-офф Евро-2020 гарантированно достанутся командам из групп Е и F. А вот на еще три позиции претендуют три лучшие сборные, которые финишируют третьими, среди них и Украина.

Поражение от Австрии не означает вылет команды Андрея Шевченко, ведь Украина сохраняет шансы на квалификацию как одна из лучших третьих команд.

Четыре из шести третьих мест получат путевки в 1/8 финала Евро-2020. Уже одна команда с третьего места известна (сборная Швейцарии).

Определяют места в таблице сборных третьих мест по следующим критериям: набранные очки, разница голов, забитые голы, количество побед, дисциплинарные очки, место в рейтинге после отборочного этапа.

Сыграли на групповом этапе все матчи сборные Швейцарии, Украины и Финляндии. В еще трех группах нужно определить третьи места.

Украина уже оказалась выше Финляндии (критерий — лучшая разница голов), поэтому для выхода в плей-офф команде Андрея Шевченко нужно финишировать в рейтинге выше только одной сборной.

Существует пять сценариев развития событий на групповом этапе.