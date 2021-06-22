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Кто уже вышел в плей-офф Евро-2020 и шансы Украины на 1/8 финала
Кто уже вышел в плей-офф Евро-2020 и шансы Украины на 1/8 финалаhttps://racurs.ua/n156443-kto-uje-vyshel-v-pley-off-evro-2020-i-shansy-ukrainy-na-1-8-finala.htmlРакурс
У сборной Украины все еще есть шансы на выход в плей-офф Евро-2020 с третьего места. Национальная команда еще никогда не проходила в плей-офф финальных частей чемпионата Европы.
Сделать это команда Андрея Шевченко могла в матче с Австрией, но проиграла 0:1 при ужасной игре.
Сейчас известны 11 участников плей-офф Евро-2020.
Чехия, Англия, Швеция и Франция уже в следующей стадии Евро-2020, хотя у них впереди заключительный матч группы.
Еще два места в плей-офф Евро-2020 гарантированно достанутся командам из групп Е и F. А вот на еще три позиции претендуют три лучшие сборные, которые финишируют третьими, среди них и Украина.
Поражение от Австрии не означает вылет команды Андрея Шевченко, ведь Украина сохраняет шансы на квалификацию как одна из лучших третьих команд.
Четыре из шести третьих мест получат путевки в 1/8 финала Евро-2020. Уже одна команда с третьего места известна (сборная Швейцарии).
Определяют места в таблице сборных третьих мест по следующим критериям: набранные очки, разница голов, забитые голы, количество побед, дисциплинарные очки, место в рейтинге после отборочного этапа.
Сыграли на групповом этапе все матчи сборные Швейцарии, Украины и Финляндии. В еще трех группах нужно определить третьи места.
Украина уже оказалась выше Финляндии (критерий — лучшая разница голов), поэтому для выхода в плей-офф команде Андрея Шевченко нужно финишировать в рейтинге выше только одной сборной.
Существует пять сценариев развития событий на групповом этапе.
- в группе D Хорватия и Шотландия сыграют между собой вничью. Обе сборные наберут по два очка, соответственно, Украина их опередит по набранным очкам.
- в группе E Испания победит Словакию, Швеция не проиграет Польши. Словакия в таком случае финиширует третьим с 3 очками, но уступит Украине по всем показателям.
- в группе Е Словакия победит Испанию, Швеция не проиграет Польши. Испания и Польша в таком случае наберут по 2 очка, Украина их опередит по набранным очкам.
- в группе F Португалия проигрывает 0: 3 Франции, Германия не проигрывает Венгрии. В таком случае Португалия финиширует третьим, но с разницей мячей -2 уступит Украине.
- в группе F Португалия проигрывает Франции, Германия проигрывает Венгрии 0:2. В таком случае Германия финиширует третьей благодаря победе над Португалией, однако будет ниже Украины по дисциплинарным очками при равенстве разнице мячей 4:5.
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