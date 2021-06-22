ПАСЕ оправдала украинского нардепа по делу о «убийце Путине». Фото: УП

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Ракурс

Алексей Гончаренко, член украинской делегации в ПАСЕ, рассказал, что регламентный комитет ассамблеи закрыл дело, которое касалось украинского флага и вопрос «Путин — убийца?» к Ангеле Меркель.

По итогам обсуждения на закрытом заседании профильный комитет признал, что украинский парламентарий не нарушал правил, когда решил развернуть в зале заседаний флаг Украины. Об этом Гончаренко рассказал в своем телеграм-канале.

Эти две ситуации произошли на весенней сессии. Во время своего выступления я продемонстрировал национальный флаг Украины, простреленный российскими пулями на Донбассе. После чего президент Дэмс прервал меня и пригрозил лишить слова. Вторая ситуация — во время своего вопроса канцлеру Германии Ангеле Меркель я назвал Путина убийцей. На что президент Дэмс также отреагировал замечанием, — напомнил нардеп.

В то же время санкции по жалобе председателя российской делегации Петра Толстого за оскорбление его и президента РФ Владимира Путина остаются в действии, поэтому на ближайшей сессии ПАСЕ слова у Гончаренко не будет.

Я благодарен всем, кто оставлял комментарии в соцсетях организации, участвовал в флешмобе, спасибо МИД, членам украинской делегации в ПАСЕ, европейским парламентариям за чрезвычайную поддержку! Нам вместе удалось добиться справедливости! — сказал украинский депутат.

Напомним, на весенней сессии ПАСЕ разгорелся скандал из-за выступления украинского представителя Алексея Гончаренко, который решил напомнить о том, что на Донбассе идет война, а в проекте доклада Ассамблеи ничего не сказано о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы.