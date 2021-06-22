Питона под кроватью нашла жительница Харьковщины. Фото: Facebook

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Ракурс

Курьезный случай произошел с женщиной в Харьковской области — под кроватью она нашла гигантского питона.

Как змея попала в жилище, женщина не знает. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел в понедельник, 21 июня. Патрульные получили необычный вызов — женщина сообщила, что нашла в собственной квартире змею. Она испугалась пресмыкающегося и вызвала 102 на помощь.



Когда патрульные прибыли на помощь, в квартире под кроватью они увидели сетчатого питона. Сама заявительница не смогла объяснить, как животное попало в ее дом.

Полицейские поймали пресмыкающееся и отвезли его к ветеринару. Питон оказался совершенно здоровым. Его решили поместить на временное содержание в контактный зоопарк, за ним ухаживают специалисты.

Напомним, ранее мы сообщали, что два питона обвалили потолок жилого дома в Австралии — новых «домашних любимцев» обнаружил австралиец из города Лейсис-крик в штате Квинсленд, придя домой.