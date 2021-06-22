Может ли COVID-вакцина менять ДНК человека, рассказал профессор НАН

Коронавирус в Украине. Фото: Слово и дело

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Является ли безопасной вакцина от коронавируса и изменяет ли она ДНК человека, рассказал доктор медицинских наук Виктор Досенко.

По его словам, нет никаких оснований считать, что вакцина может быть опасной для тех, кто привился, в дальнейшей перспективе. Об этом заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ рассказал в интервью «Обозревателю».

Вероятность негативных эффектов чрезвычайно низка. Нам предложили проверенный метод, который на 90% уменьшает вероятность возникновения заболевания. Это много, — сказал он.

При этом ни одна вакцина «ничего не меняет» в организме человека.

Это очень безопасные вакцины, которые никуда не встраиваются, ничего не меняют. Нет никаких даже теоретических оснований говорить, что ДНК или РНК, введенная извне, вместе с вирусом или в нанокапле что-то там может изменить. Ничего не изменится. Это проверено и на клетках, и на людях. Все остается тем же, — подчеркнул Досенко.

Также он советует делать прививки одной и той же вакциной. Пока неизвестно, будут ли эффективны комбинации препаратов.

На сегодня однозначно рекомендуется прививаться той же вакциной. Почему? Потому что именно на двойную дозу такой же вакцины есть доказательства. Есть гарантированный процент уменьшения вероятности заболевания. Он колеблется, но он гарантирован. Никто в мире еще не проверял комбинации вакцин. Вполне возможно, что они работают также. Но мы точно об этом не знаем, — рассказал ученый.



Напомним, вакцинация в Украине от коронавируса продолжается и становится доступней. В Минздраве рассказали, что делать, если вы пропустили дату получения второй дозы препарата.

Источник: «Обозреватель»