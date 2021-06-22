Убил молодую жену и подорвал себя – подробности трагедии на Тернопольщине. Фото: ФБ

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В Тернопольской области мужчина убил свою молодую жену, а затем покончил с собой. Знакомые говорят, что пара была на грани развода.

Трагедия произошла в ночь на 19 июня в городе Теребовля. 39-летний Роман Шманько убил 28-летнюю жену в своем доме. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Когда правоохранители прибыли на место инцидента, то во дворе дома нашли и тело мужчины. Он подорвался на взрывном устройстве. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

Погибшая Анна Яненко была медсестрой. Ее муж официально нигде не работал. А незадолго до своей смерти он попросил сестру прийти и забрать его трехлетнюю дочь Аллу.

По словам знакомых, мужчина ударил жену утюгом по голове, а затем задушил проводом от него. Супруги были в процессе развода, и Аня якобы собиралась забрать дочку в Германию, где она работала уже несколько лет.

Аня прилетела из Германии, а Роман вернулся из Польши. Он заказал столик в ресторане, чтобы отметить день рождения дочери, ей исполнялось три годика, — рассказали друзья пары.



Также они отмечают, что Роман часто поднимал руку на жену, именно поэтому она и решила с ним развестись.

Напомним, в Житомирской области произошло жуткое убийство — неизвестный стрелял в супружескую пару. От полученных травм мужчина погиб на месте, а его жену с многочисленными ранениями и без сознания доставили в больницу.