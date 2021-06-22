Вбив молоду дружину та підірвав себе – подробиці трагедії на Тернопільщині. Фото: ФБ

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Ракурс

У Тернопільській області чоловік вбив свою молоду дружину, а потім наклав на себе руки. Знайомі кажуть, що пара була на межі розлучення.

Трагедія сталася в ніч на 19 червня в місті Теребовля. 39-річний Роман Шманько вбив 28-річну дружину у своєму будинку. Про це повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.

Коли правоохоронці прибули на місце інциденту, то у дворі будинку знайшли й тіло чоловіка. Він підірвався на вибуховому пристрої. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство).

Загибла Ганна Яненко була медсестрою. Її чоловік офіційно ніде не працював. А незадовго до своєї смерті він попросив сестру прийти й забрати його трирічну дочку Аллу.

За словами знайомих, чоловік вдарив дружину праскою по голові, а потім задушив проводом від нього. Подружжя було в процесі розлучення, і Аня нібито збиралася забрати дочку в Німеччину, де вона працювала вже кілька років.

Аня прилетіла з Німеччини, а Роман повернувся з Польщі. Він замовив столик в ресторані, щоб відзначити день народження дочки, їй виповнювалося три рочки, — розповіли друзі пари.



Також вони зазначають, що Роман часто підіймав на дружину руку, саме тому вона і вирішила з ним розлучитися.

Нагадаємо, на Житомирщині сталося моторошне вбивство — невідомий стріляв у подружню пару. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, а його дружину з численними пораненнями й без свідомості доставили в лікарню.