Дельфіни влаштували шоу для курортників на пляжі біля Херсона. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n156451-delfiny-vlashtuvaly-shou-dlya-kurortnykiv-na-plyaji-bilya-hersona-video.html

Ракурс

Дельфіни влаштували незвичайне водне шоу для туристів. На популярному курорті Херсонщини вони близько підпливли до відпочивальників, які стояли у воді недалеко від берега.

Тварини навіть окропили одяг туристів. Відповідне відео з’явилося в Facebook.

Троє туристів помітили, що недалеко пливе сімейство дельфінів, після чого всі одразу побігли до них. Взявши телефони, вони зайшли в море по коліно й почали знімати ссавців на відео.





Дельфіни не злякалися туристів, і почали підпливати все ближче і ближче, а потім влаштували запаморочливі «танці» на спині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Миколаївщині відпочивальники врятували дельфінятко, яке намагалося викинутися на берег. Люди врятували морську тварину і випустили в море.