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Ракурс
Дельфіни влаштували шоу для курортників на пляжі біля Херсона. Фото: Facebook

Дельфіни влаштували шоу для курортників на пляжі біля Херсона (ВІДЕО)

22 чер 2021, 11:22
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Дельфіни влаштували незвичайне водне шоу для туристів. На популярному курорті Херсонщини вони близько підпливли до відпочивальників, які стояли у воді недалеко від берега.

Тварини навіть окропили одяг туристів. Відповідне відео з’явилося в Facebook.

Троє туристів помітили, що недалеко пливе сімейство дельфінів, після чого всі одразу побігли до них. Взявши телефони, вони зайшли в море по коліно й почали знімати ссавців на відео.


Дельфіни не злякалися туристів, і почали підпливати все ближче і ближче, а потім влаштували запаморочливі «танці» на спині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Миколаївщині відпочивальники врятували дельфінятко, яке намагалося викинутися на берег. Люди врятували морську тварину і випустили в море.

Джерело: Ракурс


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