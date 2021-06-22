Кличко на кожному кроці — мер обліпив Київ соціальною рекламою, фото — Чесно

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Ракурс

У Києві розмістили 236 носіїв соціальної реклами, на частині з них зображений міський голова Віталій Кличко.

Реклама містить гасло «Все подолаємо разом! Бережіть себе!», у ній йдеться про спільну боротьбу з коронавірусною епідемією. Рух «Чесно» зафіксував три різновиди цієї реклами із тим самим гаслом, але з різними зображеннями.

На двох із трьох різновидів реклами зображений Кличко. За інформацією КМДА, кошти бюджету міста Києва на виготовлення та розміщення цієї реклами не витрачали.

У міській раді пояснили, що соціальну рекламу розмістили з кількох причин: засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 6 березня 2020 року, ковідна постанова Кабміну та особисте доручення Кличка. Соцрекламу розмістили на період з 6 травня до 30 червня.

У «Чесно» зазначили, що закон не встановлює обмежень на візуальне оформлення соціальної реклами, тому у ній «часто можна зустріти наслідування партійного брендбуку або ж зображення та імена політиків».

Це не перший випадок, коли у Києві з’являється «безкоштовна» реклама мера Кличка. Його ім’я та зображення систематично розміщують на об'єктах інфраструктури під час та після їх ремонту.

Кличко очолює столицю з літа 2014 року. Тоді він переміг на позачергових виборах із результатом 57% голосів. Через рік він переміг удруге, отримавши 66% підтримки киян. Втретє кияни обрали його на місцевих виборах 2020 року.

У «Чесно» повідомили, що Кличко веде активну комунікаційну кампанію постійно, без прив’язки до виборчої кампанії. До прикладу, наприкінці 2019 року у Києві була низка рекламних конструкцій із зображенням мера без вихідних даних.