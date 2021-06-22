Кличко на каждом шагу — мэр облепил Киев социальной рекламой, фото — Честно

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В Киеве разместили 236 носителей социальной рекламы, на части из них изображен мэр Виталий Кличко.

Реклама содержит лозунг «Все преодолеем вместе! Берегите себя!», В ней говорится о совместной борьбе с коронавирусной эпидемией. Движение «Честно» зафиксировало три разновидности этой рекламы с тем же лозунгом, но с разными изображениями.

На двух из трех разновидностей рекламы изображен Кличко. По информации КГГА, средства бюджета города Киева на изготовление и размещение этой рекламы не тратили.

В городском совете объяснили, что социальную рекламу разместили по нескольким причинам: заседание постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 6 марта 2020 года, ковидное постановление Кабмина и личное поручение Кличко. Соцрекламу разместили на период с 6 мая по 30 июня.

В «Честно» отметили, что закон не устанавливает ограничений на визуальное оформление социальной рекламы, поэтому в ней «часто можно встретить елементы партийного брендбука или изображения и имена политиков».

Это не первый случай, когда в Киеве появляется «бесплатная» реклама мэра Кличко. Его имя и изображение систематически размещают на объектах инфраструктуры во время и после их ремонта.

Кличко возглавляет столицу с лета 2014 года. Тогда он победил на внеочередных выборах с результатом 57% голосов. Через год он победил во второй раз, получив 66% поддержки киевлян. В третий раз киевляне избрали его на местных выборах 2020 года.

В «Честно» сообщили, что Кличко ведет активную коммуникационную кампанию постоянно, без привязки к избирательной кампании. К примеру, в конце 2019 года в Киеве заметили ряд рекламных конструкций с изображением мэра без выходных данных.