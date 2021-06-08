Конфликт интересов – «слуги» объяснили, почему хотят разделить власть в Киеве

https://racurs.ua/n155796-konflikt-interesov-slugi-obyasnili-pochemu-hotyat-razdelit-vlast-v-kieve.html

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«Слуга народа» не хочет видеть мэра Киева Виталия Кличко на должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По мнению партии, должности мэра и главы КГГА нужно разделить «для эффективной и прозрачной системы управления». Об этом заявила председатель киевского городского отделения партии «Слуга народа» Леся Забуранная.

Действующий мэр назначает всех руководителей коммунальных предприятий, собственных заместителей. По моему глубокому убеждению, тринадцать заместителей — это, наверное, слишком расширенная система управления, меньшее количество было бы точно не менее эффективным, — отметила она.

Также мэр возглавляет Киевский совет и влияет на распределение бюджета и определение приоритетных направлений финансирования, объясняют в «Слуге народа». Кроме того, единолично контролирует эффективность работы коммунальных предприятий и департаментов, существующих в структуре.

Это полностью закрыта и непрозрачная система, без механизмов воздействия. Из-за этого почти невозможно оценить, насколько прозрачно и эффективно эта работа происходит, — считает Забуранная.

По ее мнению, Кличко «должен определиться с кем он — с киевлянами или теми, кого интересуют только деньги горожан».

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обострение его отношений с Офисом президента связано с вопросами контроля и имеет политическую составляющую.

Кличко утверждает, что здесь нет ничего персонального, просто он — «неудобный» политик и не является представителем «этой власти». В то же время обозреватели предполагали, что после атак Банковой на Кличко мэр Киева начнет сближаться с Порошенко.