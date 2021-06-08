Конфлікт інтересів — «слуги» пояснили, чому хочуть розділити владу в Києві. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155796-konflikt-interesiv-slugy-poyasnyly-chomu-hochut-rozdilyty-vladu-v-kyievi.html

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«Слуга народу» не хоче бачити мера Києва Віталія Кличка на посаді очільника Київської міської державної адміністрації (КМДА).

На думку партії, посади мера та голови КМДА потрібно розділити «для ефективної та прозорої системи управління». Про це заявила голова київського міського осередку партії «Слуга народу» Леся Забуранна.

Діючий мер призначає усіх керівників комунальних підприємств, власних заступників, а їх на сьогодні аж тринадцять. На моє глибоке переконання, тринадцять заступників — це, напевно, надто розширена система управління, менша кількість була б точно не менш ефективною, — зазначила вона.

Також мер очолює Київську раду, а тому впливає на розподіл бюджету та визначення пріоритетних напрямів фінансування, пояснюють у «Слузі народу». Окрім того, одноосібно контролює ефективність роботи комунальних підприємств і департаментів, що існують у структурі.

Це цілком закрита, закапсульована та непрозора система, без механізмів впливу суспільства. Через це майже неможливо оцінити, наскільки прозоро та ефективно ця робота відбувається, — вважає Забуранна.

На її думку, Кличко «має визначитися з ким він — з киянами чи тими, кого цікавлять лише кошти містян».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що загострення його стосунків з Офісом президента пов’язане з питаннями контролю та має політичну складову.

Кличко стверджує, що тут немає нічого персонального, просто він — «незручний» політик та не є представником «цієї влади». Водночас оглядачі припускали, що після атак Банкової на Кличка мер Києва почне зближуватися з Порошенком.