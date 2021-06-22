Дельфины устроили шоу для курортников на пляже возле Херсона. Фото: Istock

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Ракурс

Дельфины устроили необычное водное шоу для туристов. На популярном курорте Херсонщины они подплыли к отдыхающим, которые стояли в воде недалеко от берега.

Животные даже намочили одежду туристов. Соответствующее видео появилось в Facebook.

Трое туристов заметили, что недалеко плывет семейство дельфинов, после чего все сразу побежали к ним. Взяв телефоны, они зашли в море по колено и начали снимать млекопитающих на видео.





Дельфины не испугались туристов, и начали подплывать все ближе и ближе, а потом устроили умопомрачительные «танцы» на спине.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Николаевщине отдыхающие спасли дельфиненка, который пытался выброситься на берег. Люди спасли морское животное и выпустили в море.