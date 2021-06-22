Спека. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156453-shalena-speka-nasuvaietsya-na-ukrayinu-karta.html

Ракурс

Погода в Україні стане аномально спекотною. Останніми днями на більшу частину території України поширив свій вплив антициклон ZOE. Під час впливу антициклону в літній період погода є сухою, малохмарною та спекотною.

Саме такі погодні умови утримаються по всій країні до кінця тижня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Короткочасні локальні дощі та грози ймовірні найближчими днями в південних областях та Карпатах, на решті ж території країни буде сухо. Вже завтра, 23 червня, у більшості областей очікується спека до +35 тепла.





Така спека протриває до кінця тижня, і у неділю стовпчики термометрів опустяться до +29 тепла. Саме в ці дні до України з заходу почне надходити більш прохолодне та вологе атлантичне повітря.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні у вівторок, 22 червня, буде спекотною — у деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до 36° вище нуля. Водночас на заході, півдні та в центрі можливі короткочасні дощі та грози.