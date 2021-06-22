Асфальт провалился в центре Киева, движение ограничено. Фото: Сегодня

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Ракурс

В центре Киева провалился асфальт вследствие аварии на водопроводе. Движение на улице Лютеранской возле дома № 19 частично ограничено.

Сейчас на месте работают аварийные бригады, коммунальщики пытаются ликвидировать повреждения. Об этом сообщает «Киевавтодор».

В результате аварии на сетях «Киевводоканала» случился подмыв основания и провал проезжей части, — говорится в сообщении.

Также утром на улице Электриков произошел прорыв трубы посреди дороги. Как сообщили очевидцы, возле дороги образовался «гейзер».

На видео видно огромный «фонтан», на улице образовалась река. Коммунальщики обещают завершить ремонт в течение суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что мощные ливни смыли асфальт под Харьковом. Инцидент произошел в Александровском переулке.