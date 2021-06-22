Асфальт провалився в центрі Києва, рух обмежено. Фото: Сегодня

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У центрі Києва провалився асфальт внаслідок аварії на водогоні. Рух на вулиці Лютеранській поблизу будинку № 19 частково обмежено.

Наразі на місці працюють аварійні бригади, комунальники намагаються ліквідувати пошкодження. Про це повідомляє «Київавтодор».

Внаслідок аварії на мережах «Київводоканалу» трапився підмив основи й провал проїжджої частини, — йдеться в повідомленні.

Також вранці на вулиці Електриків стався прорив труби посеред дороги. Як повідомили очевидці, біля дороги утворився «гейзер».

На відео видно величезний «фонтан», на вулиці утворилася річка. Комунальники обіцяють завершити ремонт протягом доби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потужні зливи вимили асфальт під Харковом. Інцидент трапився в Олександрівському провулку.