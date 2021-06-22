Путін звинуватив США у поваленні влади Януковича, фото — 5 канал

https://racurs.ua/ua/n156460-putin-zvynuvatyv-ssha-u-povalenni-vlady-yanukovycha.html

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Президент РФ Володимир Путін опублікував статтю про 80-річчя нападу нацистської Німеччини на СРСР. Путін обрав для цього Die Zeit.

Очільник країни-агресора пише не тільки про історичні уроки, але й викладає свій погляд на недавню історію Європи. Путін стверджує, що США організували «переворот» 2014 року в Україні, а «держави Євросоюзу безвольно його підтримали і тим самим спровокували розкол всередині України і вихід Криму зі складу української держави».

Путін пише, що Росія хотіла розвивати свої відносини з Європою, але там прагнули розширити Північноатлантичного альянсу, який російський лідер називає «пережитком холодної війни».

Стаття Путіна називається «Бути відкритими, незважаючи на минуле».

Навіщо США організували переворот, а країни Європи безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу? — пише Путін.

Коли він згадує про ситуацію Європі після завершення холодної війни і розширення НАТО, то вказує, що «багато країн були поставлені перед штучним вибором — бути або з колективним Заходом, або з Росією».

Путін вважає, що у лютому 2014 року президент-утікач Віктор Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції, тому Європа даремне допомагала опозиції.

Фактично це був ультиматум. На прикладі української трагедії 2014 року стає видно, до яких наслідків призвела така агресивна політика, — вважає Путін і апелює до Європи, яка «це все підтримала».

Також авторитарний правитель поскаржився на «сильну деградацію» системи європейської безпеки.

Зростає напруженість, реальними стають ризики нової гонки озброєнь. Ми втрачаємо величезні можливості, які нам дає кооперація, тим більше вона така важлива зараз, коли всі ми зіткнулися зі спільними викликами — пандемією і її важкими соціально-економічними наслідками, — нарікає володар Кремля і запевнив, що Росія відкрита до «чесної будівничої взаємодії».

Джерело: Die Zeit