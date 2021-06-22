Украинская трагедия — Путин обвинил США в свержении власти Януковича, фото — 5 канал

https://racurs.ua/n156460-ukrainskaya-tragediya-putin-obvinil-ssha-v-sverjenii-vlasti-yanukovicha.html

Ракурс

Президент РФ Владимир Путин опубликовал статью о 80-летии нападения нацистской Германии на СССР. Путин выбрал для этого Die Zeit.

Глава страны-агрессора пишет не только об исторических уроках, но и излагает свой взгляд на недавнюю историю Европы. Путин утверждает, что США организовали «переворот» 2014 года в Украине, а «государства Евросоюза безвольно его поддержали и тем самым спровоцировали раскол внутри Украины и выход Крыма из состава украинского государства».

Путин пишет, что Россия хотела развивать свои отношения с Европой, но там стремились расширить Североатлантический альянс, который российский лидер называет «пережитком холодной войны».

Статья Путина называется «Быть ​​открытыми, несмотря на прошлое».

Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава? — пишет Путин.

Когда он вспоминает о ситуации Европе после завершения холодной войны и расширении НАТО, то указывает, что «многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть или коллективным Западом, или с Россией».

Путин считает, что в феврале 2014 года президент-беглец Виктор Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции, поэтому Европа напрасно помогала оппозиции.

Фактически это был ультиматум. На примере украинской трагедии 2014 года становится видно, к каким последствиям привела такая агрессивная политика, — считает Путин и апеллирует к Европе, которая «это все поддержала».

Также авторитарный правитель пожаловался на «сильную деградацию» системы европейской безопасности.

Растет напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы теряем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем больше она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами — пандемией и ее тяжелыми социально-экономическими последствиями, — сетует хозяин Кремля и заверяет, что Россия открыта к «честному взаимодействию».

Источник: Die Zeit