Названа предварительная причина взрыва на Киевщине. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n156459-nazvana-predvaritelnaya-prichina-vzryva-na-kievschine.html

Ракурс

Взрыв на Киевщине, прогремевший вчера, 21 июня, в многоэтажке в селе Белогородка, мог произойти из-за неизвестного взрывного устройства.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Киевщины.

Причиной взрыва, вероятно, может быть и газ, и взрывоопасные предметы в одной из квартир третьего этажа. Следствие идет, работает лаборатория, будут собраны дополнительные образцы… Если финансов на местном уровне будет недостаточно, будем обращаться на областной уровень, — рассказали в специальной комиссии.

Людей, которых вчера госпитализировали, уже выписали. Пострадавших было трое, среди них ребенок. В больницах уже никого из пострадавших нет, их здоровью ничто не угрожает.

Всем пострадавшим предоставят временное жилье, а также будут говорить и о компенсации, комментирует Николай Ляшенко, глава Бучанской районной госадминистрации Киевской области. Комиссия сегодня должна определить, кому и сколько возместят убытков.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв под Киевом привел к масштабному пожару, также есть пострадавшие. Инцидент произошел в понедельник, 21 июня, в селе Белогородка Бучанского района. Огонь разрушил часть здания, выгорели как минимум семь квартир и часть крыши. Пожарные эвакуировали 40 жителей пятиэтажки.